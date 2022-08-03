Схватка (сериал, 2011) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

"Предпочитаю свой старый офис". Пэтти сообщают, где может находиться Майкл. Эллен регистрирует дело против Хай Стар. Эриксон наводит справки и начинает беспокоиться. Крис находит надежного информатора внутри корпорации. После первой встречи юристов компаний в федеральном суде Эриксон хочет уладить дело и встречается с Пэтти Хьюз. Крис дает противоречивые показания по видеоконференции. Эллен понимает, что на него оказывается давление.

