Схватка. Сезон 4. Серия 2
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Схватка (сериал, 2011) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

2011, Damages 4.2
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

"Хватит ей помогать". Эллен представляет дело старшим партнерам в конторе Най, Эверетт и Полк, а также вдове Джессике Лоури. После взрыва газа и гибели лечащего врача Крис начинает опасаться за свою жизнь, но предпочитает отказаться от охраны. Пэтти дает Эллен консультации. Джерри Бурман, помощник магната Эриксона действует по собственному усмотрению. Партнеры отказываются связываться с делом Хай Стар. Против Криса ведут грязную игру. От Майкла, сына Пэтти, уже два года нет никаких вестей.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»