"Хватит ей помогать". Эллен представляет дело старшим партнерам в конторе Най, Эверетт и Полк, а также вдове Джессике Лоури. После взрыва газа и гибели лечащего врача Крис начинает опасаться за свою жизнь, но предпочитает отказаться от охраны. Пэтти дает Эллен консультации. Джерри Бурман, помощник магната Эриксона действует по собственному усмотрению. Партнеры отказываются связываться с делом Хай Стар. Против Криса ведут грязную игру. От Майкла, сына Пэтти, уже два года нет никаких вестей.

