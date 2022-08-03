Схватка. Сезон 4. Серия 10
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Схватка (сериал, 2011) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн

2011, Damages 4.10
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

"Единственная неудача". Эллен заключает сделку с Эриксоном, но Пэтти отказывается бросать дело, чем ставит спасение заложников под угрозу. Пэтти предлагает Эллен взять новый иск к Хай Стар, но она отказывается. Майкл готов выставить в деле против матери единственного и весьма неожиданного свидетеля.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»