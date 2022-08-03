"Единственная неудача". Эллен заключает сделку с Эриксоном, но Пэтти отказывается бросать дело, чем ставит спасение заложников под угрозу. Пэтти предлагает Эллен взять новый иск к Хай Стар, но она отказывается. Майкл готов выставить в деле против матери единственного и весьма неожиданного свидетеля.

