Схватка. Сезон 3. Серия 9
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Схватка (сериал, 2009) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

2009, Damages 3
Триллер, Детектив18+

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О сериале

Пэтти и Том прилагают усилия, чтобы встретиться с Кэрол Тобин, и пролить свет на ряд событий. Джо Тобин и семейный адвокат Леонард Уинстон прячут ее. С помощью врача-психиатра юристам все же удается подобраться к Кэрол. Но она лишь сообщает, что кто-то врет. Сестру Эллен Парсонс Кэрри арестовывают и предъявляют серьезные обвинения. На работе Эллен дают четкие указания не вмешиваться в это.
Два месяца спустя Том Шейз пишет Пэтти заявление на увольнение.

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Страна
США
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»