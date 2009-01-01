Схватка (сериал, 2009) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

Пэтти и Том прилагают усилия, чтобы встретиться с Кэрол Тобин, и пролить свет на ряд событий. Джо Тобин и семейный адвокат Леонард Уинстон прячут ее. С помощью врача-психиатра юристам все же удается подобраться к Кэрол. Но она лишь сообщает, что кто-то врет. Сестру Эллен Парсонс Кэрри арестовывают и предъявляют серьезные обвинения. На работе Эллен дают четкие указания не вмешиваться в это.

Два месяца спустя Том Шейз пишет Пэтти заявление на увольнение.



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