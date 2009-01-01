Схватка (сериал, 2009) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Том летит вслед за дочерью Даниэль Мари Тессой Марчетти на Антигуа. Зедеку сообщают об этом. Он предупреждает Джо, что конторе Хьюз каким-то образом стало известно о том, где находятся деньги и кто является курьером. Том интересуется, какие дела Тесса ведет с Королевским Банком Антигуа, но та, похоже, ничего не знает.

Адвокат семьи Тобин Лен Уинстон не тот человек, за которого он себя выдает уже в течение 30 лет.



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