Схватка. Сезон 3. Серия 7
Wink
Сериалы
Схватка
3-й сезон
7-я серия

Схватка (сериал, 2009) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

2009, Damages 3
Триллеры, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Том летит вслед за дочерью Даниэль Мари Тессой Марчетти на Антигуа. Зедеку сообщают об этом. Он предупреждает Джо, что конторе Хьюз каким-то образом стало известно о том, где находятся деньги и кто является курьером. Том интересуется, какие дела Тесса ведет с Королевским Банком Антигуа, но та, похоже, ничего не знает.
Адвокат семьи Тобин Лен Уинстон не тот человек, за которого он себя выдает уже в течение 30 лет.

Сериал Схватка 3 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Зарубежные, Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»

Всё