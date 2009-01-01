Схватка. Сезон 3. Серия 6
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Схватка (сериал, 2009) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

2009, Damages 3
Триллеры, Детективы18+

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Сюжет

Стюарт Зедек соглашается вернуть деньги семье Тобин, но Джо не спешит довериться ему и просит предоставить доказательства его намерений.
Пэтти могут отстранить от дела Тобина при отсутствии видимого прогресса. Тем временем, она пытается выяснить, куда переведены деньги. Один из знающих людей, говорит ей, что след надо искать в странах Карибского бассейна. Такой вид сделок требует личного присутствия. Том Шейз знает, что никто из семьи и помощников Луиса не ездил в этот регион. Но одна зацепка все же есть.
Эллен ищет связь между смертью Луиса Тобина и Даниэль Мари.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Зарубежные, Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»

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