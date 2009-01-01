Схватка (сериал, 2009) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Стюарт Зедек соглашается вернуть деньги семье Тобин, но Джо не спешит довериться ему и просит предоставить доказательства его намерений.

Пэтти могут отстранить от дела Тобина при отсутствии видимого прогресса. Тем временем, она пытается выяснить, куда переведены деньги. Один из зна�ющих людей, говорит ей, что след надо искать в странах Карибского бассейна. Такой вид сделок требует личного присутствия. Том Шейз знает, что никто из семьи и помощников Луиса не ездил в этот регион. Но одна зацепка все же есть.

Эллен ищет связь между смертью Луиса Тобина и Даниэль Мари.



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