Схватка. Сезон 3. Серия 5
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Схватка (сериал, 2009) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

2009, Damages 3
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джо хочет устроить встречу с человеком по имени Стюарт Зедек, о котором говорится в письме его отца. Через помощника Зедек передает, что не будет содействовать, так как обеспокоен случаем с Даниэль Марчетти. Пэтти сообщают, что у Даниэль и Тобина есть общий ребенок. В конторе «Хьюз и Шейз» убеждены, что Луис Тобин пересмотрел свое завещание.
Даниэль собирается дать показания. Вскоре ее находят мертвой.
Репортер Джош Рестор просит Эллен стать тайным осведомителем в офисе окружного прокурора.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»