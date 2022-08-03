Джо хочет устроить встречу с человеком по имени Стюарт Зедек, о котором говорится в письме его отца. Через помощника Зедек передает, что не будет содействовать, так как обеспокоен случаем с Даниэль Марчетти. Пэтти сообщают, что у Даниэль и Тобина есть общий ребенок. В конторе «Хьюз и Шейз» убеждены, что Луис Тобин пересмотрел свое завещание.

Даниэль собирается дать показания. Вскоре ее находят мертвой.

Репортер Джош Рестор просит Эллен стать тайным осведомителем в офисе окружного прокурора.

