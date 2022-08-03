Схватка. Сезон 3. Серия 4
Схватка (сериал, 2009) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

2009, Damages 3
Триллер, Детектив18+

Даниэль по-прежнему без сознания и Пэтти просит помощника окружного прокурора Гейтса отложить приговор Луису Тобину до тех пор, пока девушку не допросят. Ему дают день отсрочки при условии согласия на откровенный разговор. Луис отравляет себя ядом и оставляет для Пэтти конверт. Письмо вскрывает Джо и, прочитав его содержание, оставляет себе. Майкл скрывает от матери правду о своей личной жизни. Кэрри доказывает Эллен, что найденные наркотики принадлежат не ей.

США
Детектив, Триллер
SD
38 мин / 00:38

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

