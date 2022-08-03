Схватка (сериал, 2009) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн
2009, Damages 3
Триллер, Детектив18+
О сериале
Даниэль по-прежнему без сознания и Пэтти просит помощника окружного прокурора Гейтса отложить приговор Луису Тобину до тех пор, пока девушку не допросят. Ему дают день отсрочки при условии согласия на откровенный разговор. Луис отравляет себя ядом и оставляет для Пэтти конверт. Письмо вскрывает Джо и, прочитав его содержание, оставляет себе. Майкл скрывает от матери правду о своей личной жизни. Кэрри доказывает Эллен, что найденные наркотики принадлежат не ей.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ТАРежиссёр
Тодд
А. Кесслер
- МПРежиссёр
Мэттью
Пенн
- Режиссёр
Тимоти
Басфилд
- Режиссёр
Тейт
Донован
- Актриса
Гленн
Клоуз
- Актриса
Роуз
Бирн
- Актёр
Тейт
Донован
- Актёр
Закари
Бут
- Актёр
Тед
Дэнсон
- Актриса
Анастасия
Гриффит
- МНАктёр
Майкл
Нури
- Актёр
Ной
Бин
- Актёр
Том
Нунэн
- ЖИАктёр
Желько
Иванек
- ГКСценарист
Гленн
Кесслер
- ТАСценарист
Тодд
А. Кесслер
- ДЗСценарист
Дэниэл
Зелман
- МФСценарист
Марк
Фиш
- ГКПродюсер
Гленн
Кесслер
- ТАПродюсер
Тодд
А. Кесслер
- ДЗПродюсер
Дэниэл
Зелман
- МАПродюсер
Марк
А. Бэйкер
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Курта
- ЛКХудожник
Люк
Кантарелла
- ДАМонтажёр
Дэниэл
А. Вальверде
- АКМонтажёр
Анджело
Коррао
- ДСКомпозитор
Джеймс
С. Левайн