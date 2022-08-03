Схватка (сериал, 2009) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

Схватка. Сезон 3. Серия 3
Схватка
3-й сезон
3-я серия

2009, Damages 3
Триллер, Детектив18+

Джо вызывает семейного доктора, чтобы осмотреть Даниэль, которую по неосторожности сбивает машиной. Они узнают, что этим вечером Даниэль должна улетать на самолете. Не обращая внимания на серьезные травмы девушки, Джо решает отправить ее в полет.
Том Шейз выясняет номер машины Даниэль, а также тот факт, что этим вечером она может покинуть страну. Эллен пытается получить ордер на арест потенциальной свидетельницы. На пути в аэропорт машину Джо останавливает полиция. Эллен находит наркотики в сумке свой сестры Кэрри.

