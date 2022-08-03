Схватка (сериал, 2009) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн
2009, Damages 3
Триллер, Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Джо вызывает семейного доктора, чтобы осмотреть Даниэль, которую по неосторожности сбивает машиной. Они узнают, что этим вечером Даниэль должна улетать на самолете. Не обращая внимания на серьезные травмы девушки, Джо решает отправить ее в полет.
Том Шейз выясняет номер машины Даниэль, а также тот факт, что этим вечером она может покинуть страну. Эллен пытается получить ордер на арест потенциальной свидетельницы. На пути в аэропорт машину Джо останавливает полиция. Эллен находит наркотики в сумке свой сестры Кэрри.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ТАРежиссёр
Тодд
А. Кесслер
- МПРежиссёр
Мэттью
Пенн
- Режиссёр
Тимоти
Басфилд
- Режиссёр
Тейт
Донован
- Актриса
Гленн
Клоуз
- Актриса
Роуз
Бирн
- Актёр
Тейт
Донован
- Актёр
Закари
Бут
- Актёр
Тед
Дэнсон
- Актриса
Анастасия
Гриффит
- МНАктёр
Майкл
Нури
- Актёр
Ной
Бин
- Актёр
Том
Нунэн
- ЖИАктёр
Желько
Иванек
- ГКСценарист
Гленн
Кесслер
- ТАСценарист
Тодд
А. Кесслер
- ДЗСценарист
Дэниэл
Зелман
- МФСценарист
Марк
Фиш
- ГКПродюсер
Гленн
Кесслер
- ТАПродюсер
Тодд
А. Кесслер
- ДЗПродюсер
Дэниэл
Зелман
- МАПродюсер
Марк
А. Бэйкер
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Курта
- ЛКХудожник
Люк
Кантарелла
- ДАМонтажёр
Дэниэл
А. Вальверде
- АКМонтажёр
Анджело
Коррао
- ДСКомпозитор
Джеймс
С. Левайн