Схватка. Сезон 3. Серия 2
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Схватка (сериал, 2009) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

2009, Damages 3
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

События недавнего времени: детективы думают, что Эллен и Том что-то замышляют. Тем временем, Том с помощью Эллен и ее связей выходит на след девушки по имени Даниэль Мари Марчетти. Выясняется, что Луис Тобин и его сын Джо встречались с ней. Вскоре, с Даниэль Мари происходит несчастный случай.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»