События недавнего времени: детективы думают, что Эллен и Том что-то замышляют. Тем временем, Том с помощью Эллен и ее связей выходит на след девушки по имени Даниэль Мари Марчетти. Выясняется, что Луис Тобин и его сын Джо встречались с ней. Вскоре, с Даниэль Мари происходит несчастный случай.

