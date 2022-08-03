Схватка. Сезон 3. Серия 13
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Схватка (сериал, 2009) сезон 3 серия 13 смотреть онлайн

2009, Damages 3
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Том и Эллен надеются получить информацию по афере, связанной с семьей Тобин, от Леонарда Уинстона. Стюарт Зедек узнает, что кто-то от его имени снял деньги со счета благотворительного общества. Мэрилин Тобин готова поведать Пэтти все, о чем знает, если последняя оставит Джо в покое. Старый друг сообщает Эллен Парсонс о том, кто повинен в смерти ее жениха Дэвида.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»