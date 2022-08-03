Том и Эллен надеются получить информацию по афере, связанной с семьей Тобин, от Леонарда Уинстона. Стюарт Зедек узнает, что кто-то от его имени снял деньги со счета благотворительного общества. Мэрилин Тобин готова поведать Пэтти все, о чем знает, если последняя оставит Джо в покое. Старый друг сообщает Эллен Парсонс о том, кто повинен в смерти ее жениха Дэвида.

