Судья Рейли считает прогресс по делу Луиса Тобина удовлетворительным и оставляет Пэтти Хьюз вести его. Рейли рассказывает о том, что Том Шейз когда-то стал жертвой аферы Луиса Тобина и потерял все свои сбережения. Тому остается только одно.

Эллен с удивлением узнает, что будет помогать вести обвинение Кэрол Тобин по убийству Даниэль Марчетти. Фробишер нечаянно оговаривается о том, что когда-то стал заказчиком одного убийства. Эллен убеждается в том, что Джо Тобину известны подробности личности Леонарда Уинстона.

