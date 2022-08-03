Схватка. Сезон 3. Серия 12
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Схватка (сериал, 2009) сезон 3 серия 12 смотреть онлайн

2009, Damages 3
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Судья Рейли считает прогресс по делу Луиса Тобина удовлетворительным и оставляет Пэтти Хьюз вести его. Рейли рассказывает о том, что Том Шейз когда-то стал жертвой аферы Луиса Тобина и потерял все свои сбережения. Тому остается только одно.
Эллен с удивлением узнает, что будет помогать вести обвинение Кэрол Тобин по убийству Даниэль Марчетти. Фробишер нечаянно оговаривается о том, что когда-то стал заказчиком одного убийства. Эллен убеждается в том, что Джо Тобину известны подробности личности Леонарда Уинстона.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»