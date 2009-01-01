Схватка (сериал, 2009) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

С помощью Пэтти и частного детектива Малькольма Эллен пытается разобраться в деле своей сестры, связанном с наркотиками. В то же время, судья дает Пэтти неделю, чтобы сдвинуть дело Луиса Тобина с мертвой точки. Том отчаянно пытается загнать в угол Тессу Марчетти, несмотря на запрет Пэтти.

Мэрилин Тобин разгневана, что благотворительный фонд, который она поддерживала долгие годы, не хочет отправлять ее в ежегодную поездку в Африку. Она ищет помощи со стороны Стюарта Зедека.



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