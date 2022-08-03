Схватка (сериал, 2009) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн
2009, Damages 3
Триллер, Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
События недавнего времени: Пэтти Хьюз попадает в странную автомобильную аварию. Полиция подозревает, что к ней причастен Том Шейз. Некто Луис Тобин признает, что провернул крупнейшую аферу по схеме Понци в истории и находится под домашним арестом. В конторе Пэтти считают, что ему удалось утаить большую часть украденных денег. Адвокат семьи Понци утверждает, что никому их них не было известно о мошенничестве.
Последние десять месяцев Эллен Парсонс работает на окружного прокурора. Она пытается заполучить в осведомители торговца наркотиками. Пэтти выбирает странный способ выйти на связь с Эллен. Становится известно, что Луис Тобин действительно утаил огромную сумму денег.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ТАРежиссёр
Тодд
А. Кесслер
- МПРежиссёр
Мэттью
Пенн
- Режиссёр
Тимоти
Басфилд
- Режиссёр
Тейт
Донован
- Актриса
Гленн
Клоуз
- Актриса
Роуз
Бирн
- Актёр
Тейт
Донован
- Актёр
Закари
Бут
- Актёр
Тед
Дэнсон
- Актриса
Анастасия
Гриффит
- МНАктёр
Майкл
Нури
- Актёр
Ной
Бин
- Актёр
Том
Нунэн
- ЖИАктёр
Желько
Иванек
- ГКСценарист
Гленн
Кесслер
- ТАСценарист
Тодд
А. Кесслер
- ДЗСценарист
Дэниэл
Зелман
- МФСценарист
Марк
Фиш
- ГКПродюсер
Гленн
Кесслер
- ТАПродюсер
Тодд
А. Кесслер
- ДЗПродюсер
Дэниэл
Зелман
- МАПродюсер
Марк
А. Бэйкер
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Курта
- ЛКХудожник
Люк
Кантарелла
- ДАМонтажёр
Дэниэл
А. Вальверде
- АКМонтажёр
Анджело
Коррао
- ДСКомпозитор
Джеймс
С. Левайн