Схватка. Сезон 3. Серия 1
Wink
Сериалы
Схватка
3-й сезон
1-я серия

Схватка (сериал, 2009) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

2009, Damages 3
Триллер, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

События недавнего времени: Пэтти Хьюз попадает в странную автомобильную аварию. Полиция подозревает, что к ней причастен Том Шейз. Некто Луис Тобин признает, что провернул крупнейшую аферу по схеме Понци в истории и находится под домашним арестом. В конторе Пэтти считают, что ему удалось утаить большую часть украденных денег. Адвокат семьи Понци утверждает, что никому их них не было известно о мошенничестве.
Последние десять месяцев Эллен Парсонс работает на окружного прокурора. Она пытается заполучить в осведомители торговца наркотиками. Пэтти выбирает странный способ выйти на связь с Эллен. Становится известно, что Луис Тобин действительно утаил огромную сумму денег.

Страна
США
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»