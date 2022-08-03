Схватка (сериал, 2009) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

События недавнего времени: Пэтти Хьюз попадает в странную автомобильную аварию. Полиция подозревает, что к ней причастен Том Шейз. Некто Луис Тобин признает, что провернул крупнейшую аферу по схеме Понци в истории и находится под домашним арестом. В конторе Пэтти считают, что ему удалось утаить большую часть украденных денег. Адвокат семьи Понци утверждает, что никому их них не было известно о мошенничестве.

Последние десять месяцев Эллен Парсонс работает на окружного прокурора. Она пытается заполучить в осведомители торговца наркотиками. Пэтти выбирает странный способ выйти на связь с Эллен. Становится известно, что Луис Тобин действительно утаил огромную сумму денег.

