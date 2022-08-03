Схватка. Сезон 2. Серия 7
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Схватка (сериал, 2009) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

2009, Damages 2. 7
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Артур Фробишер собирается помочь Пэтти выступить в деле против UNR с целью восстановить репутацию. Тем временем, ему сообщают, что Кэти Коннор снова появилась на горизонте. Кэти показывает Эллен газету с заметкой об убийстве офицера полиции, который следил за ней. Пэтти находит связь между Фробишером и убитым офицером. ФБР близки к тому, чтобы получить информацию, дискредитирующую Пэтти Хьюз.
Том Шейз следит за Клэр Меддокс, главным юристом UNR и добывает важные сведения.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»