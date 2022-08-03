Артур Фробишер собирается помочь Пэтти выступить в деле против UNR с целью восстановить репутацию. Тем временем, ему сообщают, что Кэти Коннор снова появилась на горизонте. Кэти показывает Эллен газету с заметкой об убийстве офицера полиции, который следил за ней. Пэтти находит связь между Фробишером и убитым офицером. ФБР близки к тому, чтобы получить информацию, дискредитирующую Пэтти Хьюз.

Том Шейз следит за Клэр Меддокс, главным юристом UNR и добывает важные сведения.

