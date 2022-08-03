Схватка. Сезон 2. Серия 6
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Схватка (сериал, 2009) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

2009, Damages 2. 6
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В интервью Пэтти обвиняет главу UNR Уолтера Кендрика в заказе на убийство жены Перселла. Акции компании падают, подвергая опасности слияние. Кендрику советуют подать иск о клевете.
Кэти Коннор ограблена. В участке она узнает в одном из полицейских человека, который следил за ней.
Пэтти понимает, что интерес Кендрика в сделке по слиянию неочевиден, и это не просто так.
Эллен решает в последний раз побывать в свой старой квартире, и неожиданно получает от домовладельца свадебный подарок Дэвида, который ей не удается открыть.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»