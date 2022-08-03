В интервью Пэтти обвиняет главу UNR Уолтера Кендрика в заказе на убийство жены Перселла. Акции компании падают, подвергая опасности слияние. Кендрику советуют подать иск о клевете.

Кэти Коннор ограблена. В участке она узнает в одном из полицейских человека, который следил за ней.

Пэтти понимает, что интерес Кендрика в сделке по слиянию неочевиден, и это не просто так.

Эллен решает в последний раз побывать в свой старой квартире, и неожиданно получает от домовладельца свадебный подарок Дэвида, который ей не удается открыть.

