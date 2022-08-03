"Контора Хьюз вырабатывает новую стратегию против UNR. Им становится известно, что компания планирует крупное слияние, и решают ему противодействовать, чем вызывают недовольство крупных бизнесменов. Пэтти подозревает, что Эллен может быть информатором федералов, но та делает ход первой.

Выясняется, что человек, когда-то чуть не убивший Эллен, связан с Пэтти Хьюз.

