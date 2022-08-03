Схватка. Сезон 2. Серия 5
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Схватка (сериал, 2009) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

2009, Damages 2. 5
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

"Контора Хьюз вырабатывает новую стратегию против UNR. Им становится известно, что компания планирует крупное слияние, и решают ему противодействовать, чем вызывают недовольство крупных бизнесменов. Пэтти подозревает, что Эллен может быть информатором федералов, но та делает ход первой.
Выясняется, что человек, когда-то чуть не убивший Эллен, связан с Пэтти Хьюз.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»