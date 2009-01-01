Схватка (сериал, 2009) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Дэниэл Перселл сотрудничает с Пэтти в расследовании, связанном с компанией UNR . Ему удается опознать человека на одной из фотографий. По совпадению фактов и улик становится понятно, что именно этот человек побывал в доме Перселла. Дэниэла выпускают из тюрьмы. Перселл и репортер Джош Рестон пытаются связать деятельность UNR с массовой гибелью скота в округе. Том и Эллен отправляются на встречу с репортером и получают от него пробы воды. Перселл должен проанализировать их, прежде чем подавать иск к UNR. Майкл, сын Пэтти Хьюз, узнаeт, кто его настоящий отец.



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