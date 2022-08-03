По делу о смерти младенцев главным истцом проходит федеральный агент. Пэтти снимает Тома с дела, когда узнает, что он собирается передать истцу деньги. Решив, что легенда Эллен раскрыта, федералы решают прекратить попытки построить дело против Хьюз.

Полиция не верит рассказам Перселла. Эллен и Том считают мотивы Пэтти защищать его подозрительными.

