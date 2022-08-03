Схватка. Сезон 2. Серия 3
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Схватка (сериал, 2009) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

2009, Damages 2. 3
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

По делу о смерти младенцев главным истцом проходит федеральный агент. Пэтти снимает Тома с дела, когда узнает, что он собирается передать истцу деньги. Решив, что легенда Эллен раскрыта, федералы решают прекратить попытки построить дело против Хьюз.
Полиция не верит рассказам Перселла. Эллен и Том считают мотивы Пэтти защищать его подозрительными.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»