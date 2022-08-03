Схватка (сериал, 2009) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
2009, Damages 2. 2
Триллер, Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Жену Перселла убивают, он обращается к Пэтти за помощью. Тем временем, Хьюз терзают сомнения о том, кто является истинным убийцей. Она подозревает, что за действиями Перселла стоит нечто большее. Она передает Тому дело о смерти младенцев, чтобы вплотную заняться клиентом Перселла.
Известно, что Дэниэл проводил анализ вещества под названием Аразит. Он утверждает, что результаты были сфальсифицированы, но в отчете указано его имя, чтобы заставить его молчать. Пэтти пытается расшифровать документы, и в итоге узнает, кто является заказчиком исследований.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ТАРежиссёр
Тодд
А. Кесслер
- МПРежиссёр
Мэттью
Пенн
- Режиссёр
Тимоти
Басфилд
- Режиссёр
Тейт
Донован
- Актриса
Гленн
Клоуз
- Актриса
Роуз
Бирн
- Актёр
Тейт
Донован
- Актёр
Закари
Бут
- Актёр
Тед
Дэнсон
- Актриса
Анастасия
Гриффит
- МНАктёр
Майкл
Нури
- Актёр
Ной
Бин
- Актёр
Том
Нунэн
- ЖИАктёр
Желько
Иванек
- ГКСценарист
Гленн
Кесслер
- ТАСценарист
Тодд
А. Кесслер
- ДЗСценарист
Дэниэл
Зелман
- МФСценарист
Марк
Фиш
- ГКПродюсер
Гленн
Кесслер
- ТАПродюсер
Тодд
А. Кесслер
- ДЗПродюсер
Дэниэл
Зелман
- МАПродюсер
Марк
А. Бэйкер
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Курта
- ЛКХудожник
Люк
Кантарелла
- ДАМонтажёр
Дэниэл
А. Вальверде
- АКМонтажёр
Анджело
Коррао
- ДСКомпозитор
Джеймс
С. Левайн