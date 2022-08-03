Схватка. Сезон 2. Серия 2
Wink
Сериалы
Схватка
2-й сезон
2-я серия

Схватка (сериал, 2009) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

2009, Damages 2. 2
Триллер, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Жену Перселла убивают, он обращается к Пэтти за помощью. Тем временем, Хьюз терзают сомнения о том, кто является истинным убийцей. Она подозревает, что за действиями Перселла стоит нечто большее. Она передает Тому дело о смерти младенцев, чтобы вплотную заняться клиентом Перселла.
Известно, что Дэниэл проводил анализ вещества под названием Аразит. Он утверждает, что результаты были сфальсифицированы, но в отчете указано его имя, чтобы заставить его молчать. Пэтти пытается расшифровать документы, и в итоге узнает, кто является заказчиком исследований.

Страна
США
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»