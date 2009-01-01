Схватка. Сезон 2. Серия 13
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Схватка (сериал, 2009) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн

2009, Damages 2. 13
Триллеры, Зарубежные18+

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Сюжет

Ряд важных свидетелей отказывается сотрудничать с Пэтти Хьюс по делу UNR. Пэтти сообщает бизнесмену Дэйву Пеллу, что знает о его отношении к махинациям на рынке энергоресурсов. В ответ, Пелл обещает достать доказательство токсичности вещества Аразит. Пэтти отправляется к Эллен, но по пути на нее нападают и ранят. Женщины делятся своими секретами. Эллен арестовывают за попытку подкупа судьи Оливера. Агенты ФБР попадают за решетку по обвинению в заговоре с целью дискредитировать Пэтти Хьюз. Пелл и Кендрик также оказываются в тюрьме.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Зарубежные, Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»

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