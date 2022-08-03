Схватка (сериал, 2009) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн

Пэтти и Фил дают интервью известному журналу. К репортерам попадают личные, пикантные фотографии Фила и его планам занять пост Министра Энергетики приходит конец. Пэтти и Эллен известно, откуда взялись фотографии, и кто передал их в прессу.

Главный юрисконсульт UNR Клэр Меддокс начинает вести собственную борьбу за кресло президента компании и стравливает интересы сторон. События принимают неожиданный оборот. Пэтти Хьюз получает секретный код, который глава UNR Кендрик использует в схеме манипуляции на рынке энергоресурсов.

