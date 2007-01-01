Схватка. Сезон 2. Серия 1
Wink
Сериалы
Схватка
2-й сезон
1-я серия

Схватка (сериал, 2007) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

2007, Damages 2. 1
Триллеры, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Эллен Парсонс действует как информатор федералов, работая в юридической конторе Пэтти Хьюз. Том Шейз убеждает Пэтти взять новый коллективный иск о смерти младенцев по предложению Эллен. Эксперт Дэниэл Перселл делится с Пэтти результатами неких исследований по химическому анализу, сообщает о преследовании, но отказывается называть имя заказчика, который требует аннулировать документы.
Эллен решает навестить в больнице Артура Фробишера.

Сериал Схватка 2 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Зарубежные, Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»

Всё