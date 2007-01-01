Схватка (сериал, 2007) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Эллен Парсонс действует как информатор федералов, работая в юридической конторе Пэтти Хьюз. Том Шейз убеждает Пэтти взять новый коллективный иск о смерти младенцев по предложению Эллен. Эксперт Дэниэл Перселл делится с Пэтти результатами неких исследований по химическому анализу, сообщает о преследовании, но отказывается называть имя заказчика, который требует аннулировать документы.

Эллен решает навестить в больнице Артура Фробишера.



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