Схватка (сериал, 2007) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Эллен ищет Пэтти Хьюз. Только она может помочь ей избежать тюрьмы.

События возвращаются на три месяца назад.

Грегори Малина вызывают в суд, где появляются неожиданные улики. Малина никому не доверяет и предпочитает исчезнуть.

Пэтти Хьюз намеренно вносит элемент недоверия в отношения Тома и Эллен. Ее сын Майкл вынужден вернуться домой из академии, в которую поступал учиться.



