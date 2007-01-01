Схватка. Сезон 1. Серия 7
Схватка (сериал, 2007) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2007, Damages 1. 7
Триллер, Детектив18+

О сериале

Эллен ищет Пэтти Хьюз. Только она может помочь ей избежать тюрьмы.
События возвращаются на три месяца назад.
Грегори Малина вызывают в суд, где появляются неожиданные улики. Малина никому не доверяет и предпочитает исчезнуть.
Пэтти Хьюз намеренно вносит элемент недоверия в отношения Тома и Эллен. Ее сын Майкл вынужден вернуться домой из академии, в которую поступал учиться.

США
Детектив, Триллер
SD
42 мин / 00:42

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

