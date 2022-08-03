Грегори Малина лишается расположения своих высоких покровителей. Он понимает, что его хотят убить и, отчаявшись, ищет помощи.

Столкнувшись с негативным отношением общества, Фробишер решает реабилитироваться неожиданным образом.

Дэвид пытается помочь малознакомой девушке и попадает в неприятную ситуацию.

