Схватка. Сезон 1. Серия 6
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Схватка (сериал, 2007) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2007, Damages 1. 6
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Грегори Малина лишается расположения своих высоких покровителей. Он понимает, что его хотят убить и, отчаявшись, ищет помощи.
Столкнувшись с негативным отношением общества, Фробишер решает реабилитироваться неожиданным образом.
Дэвид пытается помочь малознакомой девушке и попадает в неприятную ситуацию.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»