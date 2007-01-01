Схватка (сериал, 2007) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Кэти думает, что обнаружила отчетливый след в деле против Фробишера. Позже она убеждается в том, что допустила серьезную ошибку.

Том Шэйз находит финансовые документы, подтверждающие связь старого знакомого Кэти Грегори Малина с Фробишером.

Тем временем Пэтти Хьюз ведет то�нкую игру против адвоката Фробишера Рэя Фиска. Ей важно выиграть время и не допустить примирения сторон



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