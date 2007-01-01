Схватка (сериал, 2007) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2007, Damages 1. 4
Триллеры, Зарубежные18+
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Сюжет
Кэти думает, что обнаружила отчетливый след в деле против Фробишера. Позже она убеждается в том, что допустила серьезную ошибку.
Том Шэйз находит финансовые документы, подтверждающие связь старого знакомого Кэти Грегори Малина с Фробишером.
Тем временем Пэтти Хьюз ведет то�нкую игру против адвоката Фробишера Рэя Фиска. Ей важно выиграть время и не допустить примирения сторон
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыЗарубежные, Детективы, Триллеры
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ТАРежиссёр
Тодд
А. Кесслер
- МПРежиссёр
Мэттью
Пенн
- Режиссёр
Тимоти
Басфилд
- Режиссёр
Тейт
Донован
- Актриса
Гленн
Клоуз
- Актриса
Роуз
Бирн
- Актёр
Тейт
Донован
- Актёр
Закари
Бут
- Актёр
Тед
Дэнсон
- Актриса
Анастасия
Гриффит
- МНАктёр
Майкл
Нури
- Актёр
Ной
Бин
- Актёр
Том
Нунэн
- ЖИАктёр
Желько
Иванек
- ГКСценарист
Гленн
Кесслер
- ТАСценарист
Тодд
А. Кесслер
- ДЗСценарист
Дэниэл
Зелман
- МФСценарист
Марк
Фиш
- ГКПродюсер
Гленн
Кесслер
- ТАПродюсер
Тодд
А. Кесслер
- ДЗПродюсер
Дэниэл
Зелман
- МАПродюсер
Марк
А. Бэйкер
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Курта
- ЛКХудожник
Люк
Кантарелла
- ДАМонтажёр
Дэниэл
А. Вальверде
- АКМонтажёр
Анджело
Коррао
- ДСКомпозитор
Джеймс
С. Левайн