Схватка. Сезон 1. Серия 4
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Схватка (сериал, 2007) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2007, Damages 1. 4
Триллеры, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Кэти думает, что обнаружила отчетливый след в деле против Фробишера. Позже она убеждается в том, что допустила серьезную ошибку.
Том Шэйз находит финансовые документы, подтверждающие связь старого знакомого Кэти Грегори Малина с Фробишером.
Тем временем Пэтти Хьюз ведет тонкую игру против адвоката Фробишера Рэя Фиска. Ей важно выиграть время и не допустить примирения сторон

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Зарубежные, Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»

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