Схватка (сериал, 2007) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Жених Эллен Парсонс Дэвид найден убитым. Детективам становится известно о ссоре и расторжении помолвки Эллен и Дэвида. Эллен под подозрением.

События возвращаются на 5 месяцев назад.

Кэти восстанавливает отношения со своим старым другом.

Пэтти Хьюз и ее муж Фил Грей получают анонимные угрозы. Вскоре им становится известно, от кого они исходят. Тем временем у 17-летнего сына Пэтти Майкла снова начинаются проблемы в школе. Его переводят в другое учебное заведение.

