Схватка (сериал, 2007) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Схватка (сериал, 2007) сезон 1 серия 3

2007, Damages
Триллер, Детектив18+

О сериале

Жених Эллен Парсонс Дэвид найден убитым. Детективам становится известно о ссоре и расторжении помолвки Эллен и Дэвида. Эллен под подозрением.
События возвращаются на 5 месяцев назад.
Кэти восстанавливает отношения со своим старым другом.
Пэтти Хьюз и ее муж Фил Грей получают анонимные угрозы. Вскоре им становится известно, от кого они исходят. Тем временем у 17-летнего сына Пэтти Майкла снова начинаются проблемы в школе. Его переводят в другое учебное заведение.

Страна
США
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

