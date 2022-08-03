Схватка. Сезон 1. Серия 10
Схватка (сериал, 2007) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2007, Damages 1. 10
Триллер, Детектив18+

О сериале

После потери Грегори в качестве свидетеля, Пэтти удается найти информацию, доказывающую, что Фробишер оказывает давление на тех, кто дает против него показания и создает помехи для осуществления правосудия. Чтобы опередить Пэтти Хьюз Фробишер созывает пресс-конференцию.
Эллен также обнаруживает некоторые факты, говорящие против Фробишера. Однако Пэтти не хочет ее слушать и, в конечном итоге, увольняет.
В суде Пэтти удается заставить Фробишера потерять контроль над собой. Он готов пойти на мировую и предлагает огромную сумму, но Хьюз отвергает его предложение.

Страна
США
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

