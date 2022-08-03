Схватка (сериал, 2007) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

После потери Грегори в качестве свидетеля, Пэтти удается найти информацию, доказывающую, что Фробишер оказывает давление на тех, кто дает против него показания и создает помехи для осуществления правосудия. Чтобы опередить Пэтти Хьюз Фробишер созывает пресс-конференцию.

Эллен также обнаруживает некоторые факты, говорящие против Фробишера. Однако Пэтти не хочет ее слушать и, в конечном итоге, увольняет.

В суде Пэтти удается заставить Фробишера потерять контроль над собой. Он готов пойти на мировую и предлагает огромную сумму, но Хьюз отвергает его предложение.

