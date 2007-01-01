Схватка. Сезон 1. Серия 1
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Схватка (сериал, 2007) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2007, Damages 1.1
Триллеры, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Вызовите мне адвоката. Молодой юрист Эллен Парсонс устраивается на работу в известную адвокатскую контору Пэтти Хьюз, которая ведет громкое дело - коллективный иск бывших сотрудников к миллиардеру Артуру Фробишеру о мошенничестве в его компании. Эллен, Пэтти и ее помощнику Тому необходимо выиграть тяжбу любой ценой.
Становится известно, что Фробишер когда-то вкладывал средства в ресторан лучшей подруги Эллен Кэти Коннор. Эллен подозревает, что ее наняли только для того, чтобы заполучить Кэти в свидетели.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»

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