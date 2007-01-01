Схватка (сериал, 2007) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Вызовите мне адвоката. Молодой юрист Эллен Парсонс устраивается на работу в известную адвокатскую контору Пэтти Хьюз, которая ведет громкое дело - коллективный иск бывших сотрудников к миллиардеру Артуру Фробишеру о мошенничестве в его компании. Эллен, Пэтти и ее помощнику Тому необходимо в�ыиграть тяжбу любой ценой.

Становится известно, что Фробишер когда-то вкладывал средства в ресторан лучшей подруги Эллен Кэти Коннор. Эллен подозревает, что ее наняли только для того, чтобы заполучить Кэти в свидетели.



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