5 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 14 серия 1 смотреть онлайн
7.02020, Сходство и различие литературной и народной сказок
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Как изменяет Пушкин сюжет народной сказки? Фольклорная сказка начинается с того, что царевна заблудилась в лесу. Зачем поэт рассказывает о матери царевны и о ее преемнице? Важно ли, что не случайный прохожий, а именно жених спасает царевну?
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!