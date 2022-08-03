Сходство и различие литературной и народной сказок
Wink
Детям
5 класс. Литература
А.С. Пушкин "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях"
1-я серия

5 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 14 серия 1 смотреть онлайн

7.02020, Сходство и различие литературной и народной сказок
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Как изменяет Пушкин сюжет народной сказки? Фольклорная сказка начинается с того, что царевна заблудилась в лесу. Зачем поэт рассказывает о матери царевны и о ее преемнице? Важно ли, что не случайный прохожий, а именно жених спасает царевну?

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Жанр
Образовательные
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг