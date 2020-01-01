Скелет конечностей
Wink
Детям
8 класс. Биология
Опорно-двигательная система
Скелет конечностей

8 класс. Биология (сериал, 2020) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

6.62020, Скелет конечностей
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Общий обзор организма человекаНервная и эндокринная системыОрганы чувств. АнализаторыОпорно-двигательная системаКровь и кровообращениеДыхательная системаПищеварительная системаОбмен веществ и энергии. Мочевыделительная система. КожаПоведение и психикаИндивидуальное развитие организма

Сюжет

В ходе этого урока мы познакомимся со скелетом верхних и нижних конечностей, то есть рук и ног. А также узнаем, каким образом они крепятся к туловищу и двигаются.

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