8 класс. Биология (сериал, 2020) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

В ходе этого урока мы познакомимся со скелетом верхних и нижних конечностей, то есть рук и ног. А также узнаем, каким образом они крепятся к туловищу и двигаются.





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