Скелет головы и туловища
Wink
Детям
8 класс. Биология
Опорно-двигательная система
Скелет головы и туловища

8 класс. Биология (сериал, 2020) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

6.62020, Скелет головы и туловища
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Общий обзор организма человекаНервная и эндокринная системыОрганы чувств. АнализаторыОпорно-двигательная системаКровь и кровообращениеДыхательная системаПищеварительная системаОбмен веществ и энергии. Мочевыделительная система. КожаПоведение и психикаИндивидуальное развитие организма

Сюжет

В ходе этого урока мы ознакомимся со скелетом головы и туловища. А именно, поговорим о костях, которые их образуют, об их соединениях и особенностях.

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