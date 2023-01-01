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Сказки Засыпайки
1-й сезон
0-я серия

Сказки Засыпайки (мультсериал, 1977) сезон 1 серия 0 смотреть онлайн

1977, Сказки засыпайки. Серия 7
Мультсериалы, Советские мультфильмы0+

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Сюжет

Советский кукольный мультфильм о кукле-невидимке по имени Засыпайка. Засыпайку ждут удивительные приключения в компании друзей — мальчика Мати и его маленькой собачки по кличке Тупс.

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