Сказки Засыпайки (мультсериал, 1977) сезон 1 серия 0 смотреть онлайн

Сказки Засыпайки
1-й сезон
0-я серия

1977, Сказки засыпайки. Серия 5
Мультсериалы, Советские мультфильмы0+

О сериале

Советский кукольный мультфильм о кукле-невидимке по имени Засыпайка. Засыпайку ждут удивительные приключения в компании друзей — мальчика Мати и его маленькой собачки по кличке Тупс.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультсериалы
Качество
SD
Время
9 мин / 00:09

