Сказки Засыпайки (мультсериал, 1977) сезон 1 серия 0 смотреть онлайн

1977, Сказки засыпайки. Серия 5
Мультсериалы, Советские мультфильмы0+
О сериале
Советский кукольный мультфильм о кукле-невидимке по имени Засыпайка. Засыпайку ждут удивительные приключения в компании друзей — мальчика Мати и его маленькой собачки по кличке Тупс.
