Сказки Серого Волка (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.22016, Revolting Rhymes
Мультсериалы, Комедия6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Как Белоснежка победит злую мачеху? Каким образом Джеку удастся избежать встречи с ужасным Великаном и найти сокровища? За кого на самом деле выйдет замуж Золушка? И как всех обхитрит Красная Шапочка? Думаете, что все знаете? Серый Волк расскажет свою собственную историю.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Драма, Фэнтези, Мультсериалы
КачествоFull HD
Время29 мин / 00:29
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ЯЛРежиссёр
Ян
Лахойер
- Актёр
Доминик
Уэст
- Актриса
Роуз
Лесли
- Актриса
Джемма
Чан
- Актёр
Роб
Брайдон
- ДИАктёр
Дилан
Иссбернер
- Актёр
Берти
Карвел
- АФАктриса
Амели
Форест-Эванс
- ДУАктёр
Дэвид
Уоллиамс
- ДСАктёр
Деннис
Стурхёй
- ТГАктриса
Тэмсин
Грег
- КБСценарист
Квентин
Блейк
- РДСценарист
Роальд
Даль
- ЯЛСценарист
Ян
Лахойер
- Актёр дубляжа
Иван
Охлобыстин
- БКМонтажёр
Бенжамин
Квобек