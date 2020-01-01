5 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 15 серия 1 смотреть онлайн

WinkДетям5 класс. ЛитератураМ. Ю. ЛермонтовСказка М. Ю. Лермонтова «Ашик-Кериб»
Сказка М. Ю. Лермонтова «Ашик-Кериб»
На этом уроке вы узнаете о значении Кавказа в жизни М. Ю. Лермонтова, рассмотрите сюжет сказки Ашик-Кериб, узнаете источники, из которых был взят сюжет для этой сказки, а также какие преобразования он претерпел, проведeте параллели с героем знаменитой поэмы Гомера, рассмотрите интересные моменты из жизни Лермонтова.
