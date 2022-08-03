Скажи, что любишь меня. Сезон 1. Серия 9
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Скажи, что любишь меня
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Скажи, что любишь меня (сериал, 2007) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

8.32007, Tell Me You Love Me
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Психологическая драма HBO, десять лет назад вызвавшая острую реакцию, по-прежнему смотрится очень современно. Захватывающее и фантастически откровенное исследование семейной жизни на примере трех пар. Это совершенно обычные люди разных возрастов и с разными стадиями отношений, в которых что-то пошло не так...

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Скажи, что любишь меня»