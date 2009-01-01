Wink
Детям
Сказание о крещении Руси
1-й сезон
6-я серия

Сказание о крещении Руси (сериал, 2009) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2009, Сказание о крещении Руси. Серия 6
Документальный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

«Сказание о Крещении Руси» — многосерийный телевизионный фильм, который повествует об истории христианизации Руси от проповеди апостола Андрея (I в.) до ее крещения равноапостольным князем Владимиром (X в.).

Сериал Сказание о крещении Руси 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

6.8 КиноПоиск