Сказание о крещении Руси (сериал, 2009) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2009, Сказание о крещении Руси. Серия 1
Документальные12+
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Сюжет
«Сказание о Крещении Руси» — многосерийный телевизионный фильм, который повествует об истории христианизации Руси от проповеди апостола Андрея (I в.) до ее крещения равноапостольным князем Владимиром (X в.).
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КачествоSD
ЖанрыДокументальные
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