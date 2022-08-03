5 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 7 серия 1 смотреть онлайн

Что такое летопись и о чем она нам расскажет? Как выглядели погодные записи? Киево-Печерская Лавра и ее летописцы. Повесть временных лет. Чего ради летописец рассказывает предание о белгородском киселе?



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

