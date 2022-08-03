WinkДетям5 класс. ЛитератураЛетописание«Сказание о белгородском киселе»
5 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 7 серия 1 смотреть онлайн
7.02020, «Сказание о белгородском киселе»
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Что такое летопись и о чем она нам расскажет? Как выглядели погодные записи? Киево-Печерская Лавра и ее летописцы. Повесть временных лет. Чего ради летописец рассказывает предание о белгородском киселе?
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!