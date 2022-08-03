6 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Повесть временных лет создавалась в период, когда Киевская Русь испытывала на себе наиболее сильные удары степных кочевников-половцев, когда перед древнерусским обществом встал вопрос о сплочении всех сил для борьбы со степью, с полем за землю Русскую, которую потом и кровью стяжали отцы и деды.

Почему же так важно было для наших предков записать, что в лето такое-то произошли такие-то события? Потому что жизнь таким образом приобретала общечеловеческое значение, Русская земля осмыслялась в системе мира, русская история становилась частью истории человечества.

Это занятие посвящено одному из преданий летописи Повести временных лет Сказании о белгородском киселе, которое поможет вам в понимании исторических событий того времени и в котором причудливо, но органично сочетаются исторические события и вымысел, где летописец прославляет ум, находчивость, патриотизм горожан и всего русского народа.

Читая летопись, мы слышим живой голос далеких предков. Произведения прошлого как бы разрушают преграды между эпохами



