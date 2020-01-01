6 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

Во Франции их называли норманнами, на Руси – варягами. Викинги – так именовали себя люди, жившие на территории нынешней Норвегии, Дании и Швеции примерно с 800 по 1100 годы нашей эры.

Войны и пиры – вот два любимых занятия викингов. Стремительные морские разбойники на кораблях, носивших �такие звучные названия, как «Бык океана», «Ворон ветра», совершали набеги на побережье Англии, Германии, Северной Франции, Бельгии – и брали с покоренных дань. Их отчаянные воины-берсерки дрались как бешеные, даже без доспехов. Жестоким богам викингов – асам были угодны воины, погибшие в бою.

Но именно эти безжалостные воины открыли острова Исландия (на древнем языке – «ледяная земля») и Гренландия («зеленая земля»: тогда климат там был теплее, чем сейчас). А предводитель викингов Лейф Счастливый в 1000 году, плывя из Гренландии, высадился в Северной Америке, на острове Ньюфаундленд…

А до нашего времени дошли их песни о героях и путешественниках – саги и исландский парламент альтинг – первое народное собрание в Европе.

Мифология и предания древних скандинавов дошли до наших дней в двух литературных источниках: «Младшая Эдда» и «Старшая Эдда».

Сюжеты скандинавской мифологии – основа многих фильмов в жанре фэнтези.

Сегодня и мы отправимся в путешествие на Скандинавский полуостров.



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