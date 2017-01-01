Скандал. Сезон 6. Серия 15
Wink
Сериалы
Скандал
6-й сезон
15-я серия
2017, Scandal
Триллер, Драма18+

Эта серия пока недоступна

Скандал (сериал, 2017) сезон 6 серия 15 смотреть онлайн

О сериале

Специалист по связям с общественностью Оливия Поуп, ранее работавшая на президента США, создает свое антикризисное агентство, цель которого — устранять проблемы высокопоставленных клиентов до того, как они станут всеобщим достоянием.

Сериал Скандал 6 сезон 15 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Скандал»