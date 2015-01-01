Скандал. Сезон 5. Серия 20
Wink
Сериалы
Скандал
5-й сезон
20-я серия
2015, Scandal
Триллеры, Драмы18+

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Скандал (сериал, 2015) сезон 5 серия 20 смотреть онлайн

Сюжет

Специалист по связям с общественностью Оливия Поуп, ранее работавшая на президента США, создает свое антикризисное агентство, цель которого — устранять проблемы высокопоставленных клиентов до того, как они станут всеобщим достоянием.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Скандал»

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