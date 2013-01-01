Скандал. Сезон 3. Серия 18
Wink
Сериалы
Скандал
3-й сезон
18-я серия
2013, Scandal 2
Триллеры, Драмы18+

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Скандал (сериал, 2013) сезон 3 серия 18 смотреть онлайн

Сюжет

Специалист по связям с общественностью Оливия Поуп, ранее работавшая на президента США, создает свое антикризисное агентство, цель которого — устранять проблемы высокопоставленных клиентов до того, как они станут всеобщим достоянием.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Скандал»

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