Скандал. Сезон 2. Серия 14
Wink
Сериалы
Скандал
2-й сезон
14-я серия
2012, Scandal 2
Триллер, Драма18+

Эта серия пока недоступна

Скандал (сериал, 2012) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

О сериале

Специалист по связям с общественностью Оливия Поуп, ранее работавшая на президента США, создает свое антикризисное агентство, цель которого — устранять проблемы высокопоставленных клиентов до того, как они станут всеобщим достоянием.

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Скандал»