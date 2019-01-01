СКАМ Германия (Стыд). Сезон 5. Серия 10
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СКАМ Германия (Стыд)
5-й сезон
10-я серия

СКАМ Германия (Стыд) (сериал, 2019) сезон 5 серия 10 смотреть онлайн

8.12019, DRUCK Die Serie
Драмы, Зарубежные18+

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Сюжет

Немецкая версия популярного норвежского сериала о жизни подростков. Ханна влюбляется в парня подруги и становится изгоем в своей компании. Для нее начинается очень непростой период и поиск новых друзей. Ханне удается обрести их в лице девушек, у которых тоже полно проблем и невзгод.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.8 IMDb