СКАМ Германия (Стыд). Сезон 4. Серия 2
Wink
Сериалы
СКАМ Германия (Стыд)
4-й сезон
2-я серия

СКАМ Германия (Стыд) (сериал, 2019) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

8.12019, DRUCK Die Serie
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Немецкая версия популярного норвежского сериала о жизни подростков. Ханна влюбляется в парня подруги и становится изгоем в своей компании. Для нее начинается очень непростой период и поиск новых друзей. Ханне удается обрести их в лице девушек, у которых тоже полно проблем и невзгод.

Сериал СКАМ Германия (Стыд) 4 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Германия
Жанр
Драма
Время
18 мин / 00:18

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.8 IMDb