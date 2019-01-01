СКАМ Германия (Стыд) (сериал, 2019) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

Немецкая версия популярного норвежского сериала о жизни подростков. Ханна влюбляется в парня подруги и становится изгоем в своей компании. Для нее начинается очень непростой период и поиск новых друзей. Ханне удается обрести их в лице девушек, у которых тоже полно проблем и невзгод.



Сериал СКАМ Германия (Стыд) 3 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.