Сижара Ибенкс vs Пэнни Кианзад
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UFC Fight Night Las Vegas 17
1-й сезон
Сижара Ибенкс vs Пэнни Кианзад

UFC Fight Night Las Vegas 17 (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2020, UFC
Спорт, Спорт18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Главным событием турнира стал бой в полусреднем весе между между Джеффом Нилом, занимающим 11 строку рейтинга, и бойцом Топ-5 этой весовой категории Стивеном Томпсоном.

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Жанр
Спорт
Время
25 мин / 00:25

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